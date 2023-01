Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres en un xoc frontal amb un camió a la carretera L-310 a Tàrrega (Lleida), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 15.28 hores quan, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc entre un camió i un turisme i, com a conseqüència, ha mort el conductor del turisme.

Arran de la incidència, s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Així mateix, han explicat que la via continua tallada en tots dos sentits, entre Tàrrega i Plans de Sió (Lleida).

Amb aquesta víctima, són vuit les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya , segons dades provisionals.