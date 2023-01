Arxiu - Camions dels Bombers de la Generalitat. Foto de fitxer.

S'ha produït una forta explosió de gas en un bloc de pisos de Tres Torres, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'incident ha tingut lloc aquest divendres a la tarda en un bloc situat al carrer Doctor Carulla, el número 51. Per sort, ningú ha resultat ferit ni ha necessitat atenció dels serveis afectats.

L'explosió s'ha produït al voltant de les 18.30 a la tercera planta del bloc de pisos. Els bombers han acudit al lloc i han certificat que la deflagració havia provocat la caiguda del fals sostre del domicili afectat. A l'habitatge no hi havia ningú i, després de revisar que l'explosió no havia fet malbé l'estructura de l'edifici, la policia catalana ha permès que els veïns tornessin a casa seva.