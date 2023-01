Foto: Bombers

Un home de 56 anys ha mort després que cremés el pis on vivia, al carrer de l'Àngel de Figueres. El foc, poc abans de les 10 de la nit de dimecres 11 de gener, també va provocar que una dona resultés ferida crítica. Els Bombers també han anunciat la mort d'un gos que també era a la vivenda.

Després de rebre l'avís, els bombers van anar fins al lloc del succés, i el van poder apagar en poc més d'una hora.

Els serveis d'emergència li van practicar la reanimació cardiopulmonar a l'home, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Per part seva, la dona va ser evacuada en primera instància a l'Hospital Josep Trueta de Girona, però posteriorment, amb l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.