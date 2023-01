Levi Davis / Arxiu

Levi Davis , exjugador de rugbi i estrella de X Factor, va desaparèixer a l'octubre a Barcelona i la seva família tem que hagi estat segrestat per una màfia britànica. Davis va viatjar amb un amic a Eivissa a l'octubre i el va deixar sol per viatjar pel seu compte cap a la ciutat comtal. De fet, Mirror va explicar que se'l va veure en un bar irlandès aquell mateix dia, però un detectiu privat ha declarat que podria haver estat segrestat per una disputa per diners.

La mare del jove de 24 anys, Julie, ha explicat que la policia que està buscant el seu fill a Catalunya ja ha estat notificada del possible avenç i que està seguint aquesta pista. Julie ha dit també que van rebre un avís anònim de fa diversos dies en què afirmaven que Levi s'havia ficat en una baralla amb criminals fa dos anys, i va afirmar que estava al corrent d'"algunes dificultats" que Levi va tenir amb algunes persones que van ser al seu apartament el 2020.

L'última vegada que se'l va veure va ser quan sortia de l'Old Irish Pub de la Rambla, on va estar bevent una cervesa i veient el futbol a les 22.05 hores. A continuació, va caminar fins al Hard Rock Cafè, però a partir d'aquí ja no se sap on és. La policia afirma que no ha utilitzat el telèfon ni els comptes bancaris, i que el seu passaport es va trobar al novembre.