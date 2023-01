Gimnàs / Arxiu

Un home de 30 anys ha mort després de col·lapsar a un gimnàs mentre feia una sessió d'entrenament matutí. Els serveis d'emergència van anar al lloc abans de les 9.00 hores de dijous, però no va ser suficient per salvar-li la vida.

El portaveu de la Policia Metropolitana de Londres va dir que: "El Servei d'Ambulàncies de Londres va trucar a la policia a les 8:40 del dijous 12 de gener per informar que un home es va esfondrar en un gimnàs a High Road, Ilford". Va afegir que "el públic, els oficials i finalment els metges van administrar RCP però, lamentablement, malgrat els seus esforços, l'home, de 30 anys, va morir al lloc a les 09:26 hrs".

La policia ha tractat la mort com si fos un fet "inesperat", perquè no troben cap indici sospitós. El gimnàs, per part seva, es va veure obligat a tancar durant la resta del dia. "L'equip del gimnàs va ajudar el membre i la policia i el servei d'ambulàncies de Londres van assistir-hi, però malauradament, malgrat els seus millors esforços, va morir", va comentar el portaveu de PureGym.