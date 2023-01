Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors per presumptament colpejar un professor a l' Institut Escola El Molí de Barcelona dijous durant l'hora del pati, i també hi van estar involucrats presumptament dos menors més que, com que tenen menys de 14 anys, són inimputables.

Fonts del cos han detallat que els tres adolescents estan citats com a investigats davant la Fiscalia de Menors pels presumptes delictes de lesions i atemptat a l'autoritat (el professor).

Va ser durant l'hora del pati, abans de les 11.30 hores, i els treballadors del centre van alertar la policia per l'agressió.

Un testimoni dels fets ha explicat que dos docents van separar el professor i un dels alumnes, que tenia un cop a la galta.

Per part seva, fonts de l'institut consultades per Europa Press han descartat per ara pronunciar-se sobre els fets.