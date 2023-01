Senglar - UNSPLASH

Un caçador francès que va matar a trets un britànic després de confondre'l amb un porc senglar va evitar la presó.

Morgan Keane, de 25 anys, va rebre un tret de Julien Feral el desembre del 2020 al sud-oest de França mentre tallava llenya a la seva terra.

El veredicte del cas va arribar després de l'enduriment de les normes per part del govern francès per evitar aquest tipus d'accidents , però va decebre familiars i amics que havien demanat una pena més severa.

Feral va rebre una sentència de presó de dos anys - per la qual cosa no haurà d'ingressar a la presó en no tenir antecedents- i se li va prohibir caçar de per vida després de l'homicidi involuntari a la ciutat francesa de Cahors.

Mentrestant, l'organitzador de la caça del porc senglar va ser condemnat a 18 mesos de presó i una prohibició de caçar per cinc anys.

Benoit Coussy, advocat de la família del mort, va dir: "El sistema de justícia ha fet la seva feina dins de les restriccions legals existents. Ara els legisladors han de fer la seva feina i crear un 'delicte de caça' específic que permeti càstigs més severs ".