Desarticulat a Barcelona un grup acusat d'explotar sexualment dones a Qatar, Països Baixos i Austràlia|@EP

La Policia Nacional han detingut cinc persones a la província de Barcelona per formar part d'un criminal dedicat presumptament l'explotació sexual de dones a Qatar, els Països Baixos i Austràlia , així com en altres ciutats espanyoles, com ara Eivissa.

Captaven les víctimes a través de les xarxes socials amb ofertes de treball amb condicions "molt beneficioses a l'àmbit de la prostitució de luxe" que finalment resultaven ser falses, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dissabte.

Les víctimes que viatjaven fora d' Espanya eren instruïdes perquè creuessin les fronteres simulant ser turistes, i fins i tot eren inscrites en cursos de formació perquè accedissin amb el visat d'estudiant, i algunes van arribar a patir agressions sexuals i robatoris per part de clients .

També estaven sotmeses a un ferri control físic: les obligaven a estar disponibles les 24 hores del dia i estaven controlades a través de càmeres de vídeo vigilància a les cases de cites, arribant a ser sancionades econòmicament si les càmeres es desconnectaven.

L'operació policial ha finalitzat amb l'entrada i el registre a dos domicilis de la província de Barcelona , on s'ha intervingut abundant documentació relacionada amb els delictes investigats, com ara llibretes de comptabilitat, documentació fraudulenta, agendes telefòniques, material informàtic i 85 grams d'haixix.