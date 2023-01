Cau una banda criminal que robava vehicles a Barcelona i els enviava per mar a Gàmbia|@Twitter

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de gener passat cinc persones d' entre 23 i 65 anys per delictes de robatori i furt d'ús de vehicle, delicte de falsificació de document mercantil i pertinença a grup criminal , segons ha publicat el cos en un comunicat.

La investigació de la Unitat Operativa de Mobilitat es va iniciar a mitjans de novembre del 2022 quan els mossos van tenir coneixement d'un robatori tipus teloner que havia succeït a Mataró. Durant aquells dies es va detectar un moviment sospitós de vehicles, possiblement sostrets, ia partir de les gestions de recerca realitzades es va determinar l'existència d'un grup criminal organitzat especialitzat a sostreure vehicles que treien del país a través de via marítima a contenidors i els portaven a Gàmbia per vendre'ls.

A principis del mes de desembre passat, arran d'una actuació del Grup d'Hurones de la comissaria de Mataró, es va produir la primera detenció. Posteriorment, i en coordinació amb la Unitat de Recerca de la comissaria de la capital del Maresme , es va crear un equip conjunt de treball per realitzar totes les tasques de recerca que van desembocar amb el dispositiu que es va dur a terme dies després.

UN GRUP CRIMNAL ESPECIALITZAT EN ROBATORIS



"La investigació ha conclòs que es tractava d'un grup integrat com a mínim per set persones que duien a terme aquesta pràctica. Els autors disposaven d'una infraestructura i coneixement específic per al robatori de vehicles".

Usaven dispositius electrònics específics per a l'obertura i la inutilització dels sistemes de seguretat dels vehicles. A més, actuaven en un àmbit territorial extens ja que s'han recuperat vehicles de les Regions Policials Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Metropolitana Barcelona”.

Segons els Mossos, els detinguts sostreien vehicles ja matriculats, però pràcticament nous, i se'ls emportaven a Mataró on els amagaven, els treien la placa de matrícula original i fins i tot en algun cas havien esborrat el número de bastidor.

A l'hora d'explotar el cas, es van recuperar quatre vehicles i una motocicleta prèviament sostrets. Per recuperar els vehicles sostrets, el 12 de desembre del 2022 es va realitzar una inspecció conjunta amb l' Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya, Delegació Especial de Vigilància Duanera , que va obrir un expedient sancionador per infracció de la llei de contraban.