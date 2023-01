Mor un motorista en xocar amb un cotxe a la C-32 a Sant Pere de Ribes|@EP

Un motorista ha mort aquest diumenge a la matinada en una col·lisió posterior amb un cotxe a la via C-32 a Sant Pere de Ribes (Barcelona) per causes que encara s'investiguen, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els ocupants del turisme van resultar il·lesos i, després de rebre l'avís a les 01.28 hores, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, de 44 anys i veí de Tarragona, són 9 les persones que han mort en un accident de trànsit a carreteres catalanes aquest 2023, segons dades provisionals de l'SCT.