Un home ha patit ferides molt greus després d'una baralla amb matxets a plena llum del dia a Romford , una localitat situada a uns 22 quilòmetres al nord-est de Londres .

La baralla, que va passar prop de les 4 de la tarda davant d'un concessionari, va provocar que diverses persones presenciessin els fets, que també van ser gravats i es van tornar virals a les xarxes socials.

Alguns cotxes que van passar a prop de l'escenari de l'enfrontament van xiular per intentar evitar que la baralla anés a gent gran.

Un dels ferits va ser traslladat a l'hospital i la policia va explicar que havia patit "lesions molt greus". Els agents han apuntat que hi ha una investigació en marxa i que ara com ara no han detingut ningú.