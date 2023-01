Els dos cosins desapareguts @POLICIA

Les restes humanes trobades l'11 de gener passat a l' Ecoparc de Toledo corresponen a Ángel, el menor d'11 anys desaparegut fa un mes al madrileny barri de Carabanchel, on es buscava en aquest lloc, segons ha avançat aquest dilluns CMMedia a través fonts judicials.



La Policia Nacional trobava l'11 de gener restes humanes, concretament un peu petit, a l'Ecoparc de la capital toledana, on des del 27 de desembre s'organitzava un operatiu de cerca d'Àngel.



Després de la troballa, els agents traslladaven aquestes restes a l'Institut Anatòmic Forense de Toledo per acarar-los amb proves d'ADN, proves que haurien donat aquest resultat.



Ángel va desaparèixer amb el seu cosí Fernando, de 17 anys, el cadàver del qual va ser localitzat en aquest centre de residus toledà a mitjans de desembre i dies després es va confirmar que era el més gran dels perduts. Des de llavors, guies canins, la Policia Científica, la Policia Judicial, el Grup Operatiu d'Intervencions Tècniques (GOIT) de la Policia Nacional i dues retroexcavadores han treballat a la zona que es va acotar des del primer moment.



Els treballs van arrencar el 27 de desembre passat i des de la Policia Nacional ja van vaticinar la dificultat de la recerca, que abastava el rastreig d'unes 9.000 o 10.000 tones, en una zona fitada des del dia 15 on va aparèixer el cadàver de Fernando, el cosí junt a qui va desaparèixer.



Les tasques se centren a l'Ecoparc de Toledo, perquè la principal hipòtesi és que Fernando i Ángel estiguessin junts a la capital manxega, a la qual s'havien traslladat i com confirmen diverses càmeres de seguretat. Hi ha diverses línies de recerca, cap descartada al cent per cent.



Tot i això, la primera hipòtesi i la principal de la Policia és que els menors s'haguessin aixoplugat del fred i de la pluja per dormir en un contenidor, en què haurien mort asfixiats --com consta a l'autòpsia de Fernando com a causa de l'òbit -- i haurien acabat als camions d'escombraries. Els familiars descarten completament aquesta hipòtesi i demanen que se n'investiguin d'altres.