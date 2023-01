Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) @ep

El passatger davanter d'un turisme ha mort aquest dilluns després que el vehicle sortís de la via a la C-251 a la Roca del Vallès (Barcelona) i xoqués amb un arbre per causes que s'estan investigant, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 4,5 de la C-251 i, després de rebre l'avís a les 14.44 hores, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre dotacions de Bombers de la Generalitat.

També s'ha activat l'helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de tallar-se la via en tots dos sentits de marxa.

El conductor del vehicle ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Granollers (Barcelona) i el passatger posterior està ferit greu i se l'ha traslladat a l'Hospital de Sant Pau (Barcelona).

Amb aquesta víctima ja són 11 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de Trànsit.