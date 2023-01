Naim Darrechi, el tiktoker espanyol / Instagram @naimdarrechi

Naim Darrechi està a la recerca i captura per la policia després de no aparèixer la setmana passada en un judici a què estava citat per uns aldarulls amb la Policia Local de Palma. El famós tiktoker espanyol, amb gairebé 30 milions de seguidors a la xarxa social, va estar involucrat en un incident quan els agents policials intentaven dissoldre un botellón el 2021.

Dos anys després s'havia de celebrar el judici, però Darrechi no va aparèixer, i és per això que la jutgessa ha imposat una ordre de cerca i captura contra ell. Tot i això, això no ha impedit que el tiktokes continuï publicant fotos i vídeos des de les seves xarxes socials, sent el més recent un de fa un parell de dies.

INCIDENT A PALMA

Els fets pels quals ha de ser jutjat van tenir lloc el 22 de maig del 2021, quan la policia es va acostar al lloc per dissoldre un botellón il·legal a Palma de Mallorca. El tiktoker es va enfrontar al cos policial, i un va denunciar haver patit ferides llegir per part de Darrechi. No content d'agredir la policia, també va incitar la resta de joves a seguir els seus actes i agredir els agents.

Naim Darrechi està acusat per delictes d?atemptat i lesions, La Fiscalia demana per a ell 18 mesos de presó i una multa de 1.200 euros. A més, cal tenir en compte que en el moment en què es van produir els aldarulls, seguien havent-hi restriccions a causa de la pandèmia.