Foto: Oficina Sheriff Tulare

Almenys sis persones han mort , inclosa una mare adolescent i el seu nadó de sis mesos , en un tiroteig en una casa a Goshen, una petita localitat de Califòrnia (Estats Units).

Les autoritats locals van rebre l'avís cap a les 3.30 de la matinada (hora local) d'aquest dimarts 17 de gener, indicant que "la part informant va pensar que hi havia un tirador actiu a l'àrea a causa de la quantitat de trets", malgrat que els detectius estan buscant almenys dos sospitosos, segons informacions de CNN .

En arribar al lloc dels fets, els serveis d'emergències van trobar 2 víctimes mortals al carrer, un tercer cos a l'entrada de l'edifici, i 3 víctimes més a l'interior de l'habitatge, incloent-hi també un home que va morir més tard a l'hospital.

Els responsables de la investigació creuen que hi ha almenys dos sospitosos i que no és "un acte de violència a l'atzar". "Sembla que aquesta família era l'objectiu i hi ha associacions de colles involucrades, així com possibles investigacions de drogues", va apuntar el xèrif Mike Boudreaux.