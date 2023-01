La Fiscalia ha demanat gairebé 40 anys de presó per a un exmembre dels Castellers de Barcelona per presumptament haver abusat sexualment de 9 menors entre el 2014 i el 2019 . A l'escrit d'acusació, consultat per Europa Press , han explicat que l'acusat va pertànyer durant 20 anys a la Colla de Castellers de la ciutat comtal exercint diferents tasques i es va guanyar la "confiança" de les famílies.

Sovint, l'acusat convidava els menors després dels assajos o abans de les actuacions a casa seva, i els feia massatges o els feia llaminadures o els seus menjars favorits.

"Amb l'excusa dels massatges va procedir a tocar les menors al cul o fregant-lo, i al pit, així com en un dels casos a prop de la seva zona genital", afegeix l'escrit.

VÍCTIMES



La primera víctima va entrar a la Colla de Castellers quan tenia sis anys, i entre el 2014 i el 2017, l'home, "mogut per la intenció de satisfer els seus desitjos sexuals", dues vegades li va tocar el mugró i la vagina mentre li feia massatges al sofà de casa, de manera que la jove es va quedar bloquejada i va simular estar adormida.

Entre l'octubre i el novembre del 2014, a una segona noia, de 17 anys, li va fer posar la mà sobre el penis erecte mentre li feia un massatge, i la noia també es va fer l'adormida i va canviar de posició.

A les altres menors, entre el 2014 i el 2019, els va tocar el lateral dels pits i el cul i, en una ocasió, una li va dir que no li semblava bé, i ell va respondre que "el massatge era així".

Així, la Fiscalia demana 39 anys i 5 mesos de presó per sis presumptes delictes continuats d'abús sexual, quatre d'abusos sexuals i un d'exhibicionisme.

També li demanen cinc anys de llibertat vigilada després de sortir de la presó; inhabilitació per a qualsevol ocupació relacionada amb menors durant cinc anys després de complir la pena; prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb les víctimes tres anys més després de complir condemna i 6.000 euros d'indemnització per a cada víctima.