El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat una sanció per falta molt greu a un Policia Nacional a Andalusia per tenir com a segona activitat la d'actor pornogràfic i perjudicar-hi la imatge de la institució policial.



Així consta en una interlocutòria, la Sala Contenciosa Administrativa desestima el recurs de l'agent contra l'acord de la Direcció General de la Policia, de 24 de novembre de 2020, i condemna en costes l'actor fins a un màxim de 500 euros.

David VR va ser suspès de les seves funcions durant sis mesos per incórrer en una falta molt greu en tenir com a segona activitat la d?actor pornogràfic sense haver sol·licitat prèviament la compatibilitat.



En el seu recurs, el demandant argumentava que el perfil que va obrir en xarxes socials com a actor porno era privat i no obert al públic i que els seus drets d'imatge estaven cedits a una productora , per la qual cosa desconeixia si cobrava per l'accés al contingut.



El policia apuntava que no cobrava i que mai va treballar com a professional, sinó com a amateur sense "cobrar per drets d'imatge ni identificant-se com a Policia Nacional ni usant el seu nom personal".



Davant d'això, els magistrats del TSJM exposen que l'actor incloïa la seva imatge en promocionar la seva activitat com a actor, fet que va permetre que fos reconegut pels seus companys o pel públic en general.



Assenyalen que prova d'això és el mateix expedient sancionador, que "no s'hauria incoat si no hagués transcendit i arribat al coneixement de la Direcció General de la Policia l'activitat desenvolupada com a actor de cinema porno".



La Sala recalca que a l'expedient hi ha forts indicis de cobrament de quantitats per l'activitat, apuntant que al seu perfil apareix que treballa com a actor porno.



Per tant, conclou que queda justificada la intenció del demandant de perseguir com a activitat professional privada la d'actor pornogràfic, una realitat de la qual "no es pot oposar un contracte de cessió de drets d'imatge que fa referència a un únic enregistrament o actuació".



Insisteix que la sanció es refereix a l'existència d'una incompatibilitat no només pel caràcter remunerat de l'activitat sinó també per "menyscabar-hi l'estricte compliment dels seus deures, perjudicant la imatge de la institució oficial".