Arxiu - Bombers de la Generalitat

Una dona ha mort aquest dimecres en un incendi a l'interior del seu domicili a Segur de Calafell (Tarragona) , en un edifici de tres plantes ubicat al número 219 de l'avinguda Espanya, han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els Bombers han rebut l'avís del foc cap a les 12.45 hores i han actuat amb set dotacions, han controlat l'incendi cap a les 13.19 i l'han extingit a les 13.27.

L'incendi ha tingut lloc al menjador d'un domicili de la primera planta de l'edifici, on vivia la veïna que ha mort, i els Bombers no han hagut d'evacuar la resta de veïns ja que el foc no ha sortit de la vivenda.