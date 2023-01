Fotografia d'arxiu violència masclista @Vilapress

Una dona ha resultat ferida després de rebre "diverses punyalades" aquest dimecres a la tarda per la seva exparella a l'avinguda Salvador Allende de Cornellà de Llobregat . Tot fa indicar que és un acte de violència masclista al Baix Llobregat.

La Guàrdia Urbana de Cornellà va rebre l'avís cap a les 16.00 hores que una dona havia estat "ferida de gravetat amb arma blanca" presumptament per part de la seva exparella, que posteriorment es va autolesionar.

L'home ha estat detingut per la Policia Local de Cornellà i ha passat a disposició judicial i els Mossos d'Esquadra ja han iniciat la instrucció dels fets.

La dona va ser traslladada a un centre hospitalari i, encara que està ingressada, " ja està fora de perill".

L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ CONDEMNA ELS FETS

El consistori municipal ha fet públic un comunicat en què "condemna fermament i rebutja l'agressió a una dona per violència masclista" .

L'ajuntament ha activat el Protocol municipal d'actuació contra la violència masclista a través del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) per protegir i acompanyar la víctima i el seu entorn familiar. El consistori també ha anunciat que posarà a disposició de la víctima els recursos municipals disponibles , entre ells latenció social, jurídica i psicològica necessària per superar i afrontar la situació.