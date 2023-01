Aerosol / Freepik

Dos nens petits es van cremar vius després que explotés una llauna d'aerosol, però la mare va afirmar que van sobreviure de manera miraculosa. Els successos van tenir lloc el 3 de juny del 2022 a Victòria, Austràlia, quan Xander, de tres anys, i Tann, de dos, van quedar embolicats en flames.

Els dos petits van quedar amb greus cicatrius i cremades a tot el cos. Segons la mare, Prue Mathiesen, el 40% de la cara de Xander va patir cremades profundes . Els pares van decidir fer públic l'incident per advertir altres pares i que no tornés a passar.

En aquell moment, Prue estava cremant algunes branques al jardí del darrere mentre el pare tallava llenya a 150 metres de casa. "Després de l'explosió, estaven cridant, plorant i buscant-me", va dir Prue a NeedToKnow.online. "En el moment, no podia pensar més enllà d'aconseguir-los ajuda. Simplement els vaig agafar tan ràpid com vaig poder per ficar-los sota l'aigua", explicava.

Seguidament, van traslladar tots dos amb avió a un hospital, ia Xander, el que va quedar més afectat, el van induir al coma durant dues setmanes per permetre que el seu cos es curés. El foc li va cremar gairebé la meitat de la cara, el dors de les mans, una part del cuir cabellut i l'espatlla.

Tanner, per la seva banda, va patir cremades a la cara i les mans , però no eren de tanta gravetat, i va romandre a l'hospital durant una setmana mentre es curava.

Xander va quedar ingressat durant tres setmanes més i finalment va poder anar-se'n a casa el 3 de juliol. "A més de les seves lesions físiques, durant molt de temps, Tanner va patir un trauma relacionat amb l'aigua, ja que associava el dolor a estar retingut a la dutxa, en lloc del foc. No posava un peu en un bany i durant molt de temps cridava si escoltava córrer l'aigua”, explicava la mare.