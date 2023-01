El tall de l'autopista AP-7 a l'alçada de la Roca (Barcelona) en sentit Girona ha obligat a desviar la circulació cap a la via C-35 - SCT @ep

Uns 100 manifestants amb estelades i armilles grogues han tallat aquest dijous al matí l'AP-7 al seu pas per Llinars del Vallès i la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit nord, i s'ha restablert cap a les 11.

Els concentrats també han cremat pneumàtics durant el tall de l'autopista, cosa que ha provocat una columna de fum.

Cap a les 9 hores, un grup de persones han tallat la via a l'alçada de la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit nord i després s'han traslladat cap a Llinars, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

La interrupció de la circulació per la via ha durat dues hores aproximadament per la protesta i els desviaments posteriors efectuats per la policia catalana.

Així, al primer punt la circulació s'ha recuperat cap a les 10.45 hores i la via ha registrat a tots dos punts cues d'entre tres i cinc quilòmetres.