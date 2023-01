Captura de vídeo de Twitter / @H50Policia

El compte de Twitter Policia50 va publicar un vídeo en què es veu un brutal succés que va tenir lloc el 17 de gener passat. Al vídeo es pot veure com un home s'aixeca dels seients de l'estació ferroviària Midi de Brussel·les i, amb el ganivet que té a la mà, comença a propinar atacs contra un noi.

Segons ha informat el mitjà policial, no hi va haver morts i l'atacant va ser abatut per la policia.