Muntanya Fitz Roy - de Néstor Galina en Wikipedia

Els muntanyencs bascos Amaia Agirre i Iker Bilbao estan desapareguts després d'haver-se vist sorpresos per una allau de neu mentre baixaven del pic Fitz Roy, a la Patagònia argentina.

Tal com han confirmat fonts del Ministeri d'Afers Estrangers, el consolat General a Bahía Blanca i l'ambaixada a Buenos Aires tenen coneixement del cas i estan fent les gestions oportunes.

L'allau hauria tingut lloc ahir a la jornada al Fitz Roy, una muntanya de 3.405 metres ubicada a la frontera entre Argentina i Xile, que els hauria arrossegat fins a una esquerda, segons ha traslladat per la seva banda la Federació Espanyola d'Esports d'Esports. Muntanya i Escalada (FEDME).

Al costat dels dos alpinistes desapareguts, naturals de Vitòria i Durango, hi havia un tercer muntanyenc, Josu Linaza, que hauria aconseguit sortir amb vida del succés i donar la veu d'alarma.

Després d'atacar la via Afanassieff al Fitz Roy, i finalitzar el descens rapel·lant, els alpinistes es trobaven en una zona "molt exposada" on una allau de neu humida arribava a dos dels tres membres de l'equip.

En un comunicat, la Federació ha assenyalat que la comissió d'auxili valora que "no hi ha esperança de trobar-los amb vida" i tampoc no existeixen actualment "condicions de seguretat per enviar un equip de rescat fins que aquestes millorin i s'eviti, així, posar en perill els rescatadors".

"Des de primeres hores del matí des de la FEDME s'ha creat un gabinet de crisi coordinat pel mateix president de la FEDME, per atendre aquest accident dels dos alpinistes espanyols, pertanyents a les federacions aragonesa i basca de muntanyisme", ha indicat.

Alhora, ha subratllat que mantenen contacte permanent amb les autoritats argentines i espanyoles, tot esperant més informacions d'altres grups d'alpinistes que estan baixant per la zona on s'ha produït l'accident.