Detingudes 22 persones per extorsionar i amenaçar clients de prostitutes|@EP

La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que es dedicava a extorsionar i amenaçar persones que, prèviament, havien sol·licitat els serveis de prostitutes a través d?internet. El cos policial ha detingut 22 persones i n'ha investigat 18 més.



El grup criminal es dividia en tres estructures localitzades a Madrid, Santander i Barcelona .

OPERACIÓ CALAVEDA

L' operació Calaveda ha permès destapar almenys 65 delictes d'extorsió pel mètode de l' estafa del Sicari , aquell pel qual s'amenaça víctimes d'enviar-los un sicari al seu domicili si no fan un pagament econòmic.



L'origen d'aquesta investigació rau en una denúncia interposada a la localitat val·lisoletana de Tudela de Duero a finals del 2021, quan una persona va explicar als agents que havia sol·licitat a través d'internet els serveis sexuals d'una prostituta. Pocs dies després va començar a rebre amenaces telefòniques ia través de missatgeria mòbil exigint diners a canvi de no enviar-li un sicari al seu domicili.

CONEIXEMENT DE LA VIDA PRIVADA

Per dotar de credibilitat les seves pretensions, els autors investigaven a fons la vida privada de les víctimes, mentre que els ara detinguts i investigats es posaven fotos de perfil amb un aspecte amenaçador amb persones encaputxades i portant armes.



També remetien a les víctimes fotografies amb contingut escabrós , cossos mutilats, decapitacions i amputacions, així com vídeos de persones encaputxades empunyant armes de foc. Les trucades amenaçadores provenien de números de telèfon amb origen tant d'Espanya com de la República Dominicana, amb persones amb accent llatinoamericà en tons amenaçadors.

MULES ECONÒMIQUES

Perquè aquest grup criminal aconseguís l'efectiu dels perjudicats, facilitaven a les víctimes comptes bancaris de mules econòmiques . Quan les mules rebien els diners de les víctimes, feien retirades de diners en efectiu en caixers per lliurar-los en mà a algun dels líders de l'organització, rebent una compensació econòmica a canvi.



Fins ara, els investigadors han ubicat 65 víctimes en nombrosos municipis distribuïts per tot el territori nacional.