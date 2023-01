Allunatge amb intent d'atropellament als Mossos a Barcelona|@EP

Agents dels Mossos d'Esquadra , del Grup de Delinqüència Urbana , van detenir dimecres passat a la matinada, 18 de gener, dos lladres en el marc d'un dispositiu preventiu de robatoris amb força a empreses i establiments comercials. La ràpida actuació policial dels agents desplegats a Barcelona va permetre frustrar el robatori en una botiga del passeig de Gràcia i va acabar amb la detenció d?aquestes dues persones.



Cap a dimecres a la mitjanit, agents de paisà van detectar a l'entrada de Barcelona diversos vehicles sospitosos que, per les seves característiques, són utilitzats per grups dedicats a cometre robatoris amb força per encastar-los i garantir la fuga ràpida del lloc dels fets. Els agents van iniciar un seguiment discret i es van activar altres unitats per complementar el dispositiu preventiu.

ROBATORI EN PASSEIG DE GRÀCIA

Tots tres vehicles van circular per l'avinguda Diagonal fins a arribar al passeig de Gràcia. Un cop allà, a l'alçada d'una botiga de luxe, es van aturar i cinc dels ocupants van baixar i van accedir a un portal on, als baixos, hi ha un establiment comercial. La resta de vehicles van circular per la zona, fent tasques de vigilància per assegurar-se que no són sorpresos.



Poc temps després, van sortir del local amb bosses i en direcció als vehicles que estaven estacionats esperant-los. De les cinc persones, una va quedar detinguda i les altres quatre van poder pujar a tres vehicles, una furgoneta i dos cotxes de gran cilindrada, que van fugir de la zona a gran velocitat.

INTENT D'ATROPELL

Un dels cotxes va intentar atropellar en aquell moment els agents del Grup de Delinqüència Urbana, però aquests els van esquivar i uns dels policies va trencar el vidre del vehicle amb la defensa.



Els agents van iniciar un seguiment a la furgoneta que havia sortit a gran velocitat i s'havia saltat un semàfor en vermell. Poc temps després, i amb més suport policial, dos cotxes de paisà es van creuar davant la furgoneta i van detenir el conductor. Els agents van comprovar que l'home no tenia vigent el carnet de conduir per pèrdua de punts .

PERSECUCIÓ

Gràcies al dispositiu preventiu ia la coordinació amb els equips desplegats, es va detectar un altre dels vehicles implicats que, en veure un control de la Brigada Mòbil, a l'alçada de Sant Joan Despí , va fer un canvi de sentit i va sortir per Esplugues sense que els agents ho poguessin interceptar.



Cap a les 01.30 hores, un altre equip d'agents de la BRIMO van detectar un segon vehicle que circulava pels túnels de Vallvidrera . Davant la presència policial, va fer una maniobra de canvi de sentit posant en risc la circulació dels altres vehicles. Després, el conductor va parar el cotxe, ja que portava les rodes punxades, i va abandonar de pressa la zona. A l'interior del vehicle es van trobar dues plaques de matrícula falses .

INVESTIGACIÓ OBERTA

Els Mossos de la Unitat de Recerca de la comissaria de l ?Eixample mantenen oberta una investigació per localitzar les persones que juntament amb els dos detinguts haurien intentat accedir a l?establiment comercial. Els vehicles utilitzats tots duien plaques de matrícula falses.