Foto: Policia Nacional



Una dona i la seva filla de 8 anys han estat trobades mortes en un habitatge del passeig Zorrilla de Valladolid després que un home alertés al 112 per informar que el seu cunyat li havia informat que havia matat la seva nòvia, segons han informat Europa Press fonts de la Delegació del Govern.

En concret, a les 3.12 de la matinada d'aquest dilluns 23 de gener, el cunyat del presumpte autor es va posar en contacte amb la Policia Nacional per informar del que va passar i, encara que va aportar un domicili on podrien viure no va confirmar que hi fossin .

Després de les gestions realitzades, la policia va aconseguir entrar en aquest habitatge, un cinquè pis, i va comprovar que en aquest domicili hi havia els cossos sense vida d'una dona nascuda el 1977 i una nena de vuit anys, suposadament assassinades amb arma blanca.

També es trobava en aquest domicili el presumpte autor dels fets, un home nascut el 1978 amb ferides provocades igualment per arma blanca. Tot sembla indicar que se'ls hauria infligit ell mateix, tot i que tot està sent investigat per la policia.

El presumpte autor ha estat detingut i traslladat a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid. L'home tenia antecedents per violència de gènere d'una parella anterior, del 2017. No hi havia denunciades formulades per la seva parella actual.