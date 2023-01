La Policia Nacional va detenir un presumpte pederasta "perillós" a Sant Pere de Ribes (Barcelona) / @EP

La Policia Nacional va detenir un presumpte pederasta "perillós" a Sant Pere de Ribes (Barcelona) dimecres 11 de gener, que va ingressar a la presó provisional dos dies més tard. Des del 2016, l'home suposadament gravava amb el mòbil les agressions ocultant sempre la cara per després pujar-los a Internet i adoptava "fortes mesures de seguretat" per no ser descobert.

La policia de Queensland (Austràlia) va ser qui va detectar primer els vídeos i va donar l'alerta al cos espanyol a través de la Interpol. Els investigadors han avisat sis víctimes d'entre 3 i 10 anys, tots nens i de l'entorn del detingut, de vegades per amistat amb els pares.

El detingut va ser monitor de menors a diferents clubs de futbol de la zona, per la qual cosa la investigació continua oberta i no es descarta l'aparició de noves víctimes. Al registre del seu habitatge els agents van confiscar quatre discos durs, tres targetes de memòria, un telèfon mòbil i una càmera d'acció, i van trobar "molta pornografia infantil poc coneguda" descarregada de la 'Dark Web'.

RECONEIXEMENT D'IMATGE

Els agents han utilitzat tècniques de reconeixement d'imatge i d'intel·ligència policial per obtenir la identitat del detingut: l'anàlisi dels enregistraments va acreditar que estaven enregistrats a Espanya i l'estudi de com s'expressava l'investigat i dels trets parcials va confirmar que era una persona sospitosa i que podia estar tenint contacte amb menors actualment.

Així, els agents, a través d'una fotografia en què apareixia parcialment l'exterior a través d'una finestra, van determinar que s'havia enregistrat al partit judicial de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).