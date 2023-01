El tram del carrer Begur on han trobat el nadó. Foto: Europa Press

Un home ha trobat un nadó de poc més d'un mes de vida abandonat dins una bossa d'esport al barri de Sants-Badal ( Barcelona ). Segons ha avançat Ara , el petit ha estat localitzat al carrer Begur.

Els Mossos d'Esquadra , a través del seu perfil de Twitter, han explicat que han posat en marxa una investigació sobre aquest fet.

Per part seva, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha apuntat, també via Twitter, que la criatura ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on estarà en observació.