Agents de Policia a l'Ambaixada dels EUA a Madrid on es va rebre un paquet bomba / @EP

La Policia Nacional ha detingut a Miranda d'Ebre (Burgos) un home per la seva presumpta relació amb l'enviament de les cartes explosives que el mes de novembre passat van ser remeses al president del Govern, Pedro Sánchez, i a altres organismes. Fonts de la investigació han confirmat a Europa Press que es tracta d'un jubilat de 74 anys i que ha estat arrestat a l'esmentada localitat.

El 24 de novembre passat va ser detectada una carta amb material explosiu dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que havia estat remès per correu postal ordinari. Els serveis del Departament de Seguretat de Presidència del Govern van detectar la carta en les tasques de cribratge i filtratge de la correspondència.

Cinc cartes semblants més per les seves característiques i contingut als rebuts per l'Ambaixada d'Ucraïna i l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid, per l'empresa Instalaza a Saragossa, pel Centre de Satèl·lits de la Unió Europea ubicat a la Base Aèria de Torrejón i pel Ministeri de Defensa. Un vigilant de seguretat de l?Ambaixada d?Ucraïna va resultar ferit per l?explosió d?un dels artefactes.

El 3 de gener passat el jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'enviament d'aquesta sèrie de cartes explosives va acordar obrir una nova línia de recerca a la causa per dur a terme una sèrie de indagacions de caràcter tecnològic.