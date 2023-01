Victòria Trespalacios, la popular DJ colombiana / Facebook

El cos de Valentina Trespalacios , una famosa DJ colombiana, ha estat trobat en un container d'escombraries a la ciutat cabdal de Bogotà. Els resultats de l'autòpsia van apuntar a l'asfíxia com a causa de la mort, ja que se li van veure uns solcs profunds al coll que podrien provenir d'un escanyament.

El principal sospitós en aquests moments és el seu xicot, John Poulos , que es troba desaparegut des que es va trobar el cadàver de la DJ. L'home de 35 anys ha eliminat tots els seus perfils a les xarxes socials i la policia ho està buscant.

La parella va mantenir una relació de vuit mesos , sortejant fins i tot la barrera de l'idioma anglès-espanyol, ja que ell era de Texas i ella de Colòmbia, però utilitzaven un traductor per comunicar-se.

El seu cos va ser trobat per un membre del públic durant aquest darrer cap de setmana, i van poder observar que el cos estava doblegat i ficat dins de la maleta. Van poder reconèixer el cos perquè els forenses van trobar articles de la víctima llançats al costat. Entre aquests, hi havia una targeta d'identificació d'estudiant de la Universitat d'Uninpahu, on estudiava comerç i tecnologia empresarial global.