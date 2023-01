Escopeta - Recurs - UNSPLASH

Un home va morir després que el seu gos s'assegués sobre un rifle carregat i li disparés des de la part del darrere d'un camió a l'estat de Kansas, Estats Units.

La víctima, que no ha estat identificada per la policia, va ser trobada al seient del passatger davanter, havent estat aconseguida per una bala a l'esquena.

Els serveis d'emergència van anar al lloc i van intentar reanimar l'home de 30 anys, però no van poder fer res i ho van declarar mort.

El cap del departament de bombers de Wellington, Tim Hay, va dir que una altra persona va ser trobada il·lesa al seient del conductor.

Les autoritats van afegir que sembla que l'accident ha estat relacionat amb la caça. "Un gos pertanyent a l'amo de la camioneta va trepitjar el rifle, i va provocar que l'arma es disparés”, va dir l'oficina de l'agutzil del comtat de Sumner en un comunicat als mitjans locals.