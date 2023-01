Carreró / Freepik

Una dona es va veure obligada a mantenir relacions sexuals amb un noi per salvar la vida d'un noi amb qui estava tenint la primera cita. La víctima caminava per la ciutat de Sunderland, Anglaterra, de la mà d'un noi, quan van ser atacats per un mató sense avís previ.

El Tribunal de la Corona de Newcastle va escoltar com l'atacant de 18 anys, Sean Robinson, pegava una pallissa i li deia a la dona, d'uns 20 anys, que si tenia sexe amb ell, no ho mataria.

La fiscal Jane Waugh va explicar que la noia va accedir a la seva petició per salvar la vida a la seva amant. "Ella havia estat testimoni de l'horrible violència i sabia del que era capaç. Va decidir que, per salvar la vida i protegir-se de la violència impredictible de l'acusat, hauria d'accedir a tenir relacions sexuals amb ell perquè ho deixés en pau", va explicar a la Cort. A més, ha afegit que "ella va estar plorant durant tot aquest atac. L'acusat li va dir: 'Si t'atures, aniré i el mataré'".

El jove va ser sentenciat a cinc anys de presó, ja que va cometre un "atac abominable" amb conseqüències "catastròfiques". "No va ser sexe consentit, no va ser penetració a què ella es va lliurar voluntàriament. Al llarg de l'atac, l'estaves reprenent per plorar, dient que si havies de parar perquè estava entusiasmada amb aquest horrible assalt, tenies l'opció de tornar i castigar encara més l?home", lamentava la fiscal.

Robinson va obligar la noia a anar amb ell a casa seva, i en un moment del trajecte, va poder avisar els seus pares, que van alertar la policia. Els agents es van dirigir al lloc per salvar-la i ell va intentar escapar-se sense gaire sort.