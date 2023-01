SUMMA112 al centre comercial on una persona ha estat trobada morta / @EP

El cos sense vida d'un home ha estat trobat amb un contenidor que es trobava en flames en un centre comercial de la madrilenya localitat de Parla, segons ha informat Emergències 112 Comunitat de Madrid.

A les 1.15 hores, un vigilant de seguretat ha advertit d'un incendi en un contenidor de residus ubicat als voltants del centre comercial. En arribar, el Cos de Bombers de la Comunitat de Madrid ha sufocat el foc i ha trobat un home amb cremades greus, podent només certificar la seva mort.

El contenidor, que tenia residus de cartró, estava totalment en flames. Els serveis d'emergència han assenyalat que dedueixen que la persona es trobava a l'interior del mateix a causa de la gravetat de les cremades , si bé no ho han pogut confirmar.

La Policia Nacional ha iniciat una investigació per determinar les causes de la mort de l'home, que no ha pogut ser identificat a causa de l'estat en què es trobava, segons ha informat Emergències 112 Comunitat de Madrid.