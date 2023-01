Hotel Hilton de Barcelona

Aquesta matinada, un home ha trucat des d'una de les habitacions a la recepció de l'Hotel Hilton de Barcelona per dir-li que tenia l'intenció d'explotar dues bombes que tenia a la seva motxilla. Segons confirma ElNacional.cat, l'home ha dit textualment: "Vinc amb un propòsit i tinc dues bombes a la motxilla".

Des de l'Hotel van avisar als Mossos d'Esquadra, que van arribar i es van desplegar per l'establiment per tal d'enxampar l'autor de l'amenaça. Tal com es podria observar a les càmeres de seguretat, l'individu havia entrat sol a l'habitació 131 amb dues motxilles.

Un inspector dels Mossos va desplaçar-se a l'hotel per parlar amb l'home des del telèfon de la recepció, però només va rebre la seva negativa a baixar. Les unitats de l'ARRO van aconseguir entrar a l'habitació cap a les 4:30 hores de la matinada i van poder confirmar que, en realitat, a les motxilles no hi havia cap mena de material explosiu.

Posteriorment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre l'home. Segons l'atestat policial, l'historial clínic de l'individu confirma que era un pacient psiquiàtric bipolar que no es medicava, per la qual cosa, ha quedat ingressat a la unitat de psiquiatria.

Finalment, tot ha quedat en un ensurt, ja que l'amenaça no va ser real en cap cas. No obstant, la Comissaria General d'Informació ha obert una investigació pel cas, i l'home podria acabar imputat per un delicte d'amenaces i desordres públics.