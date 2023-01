Vaixell / @EP

Un home ha mort al Port de Los Angeles aquest dimecres, després de caure des de més de 15 metres. Segons el Departament de Bombers de Los Angeles, l'home va caure des de l'estructura d'un vaixell de càrrega fins a la coberta.

Els paramèdics van arribar al cap de pocs minuts, però no van poder fer res més que certificar-ne la mort. De moment, no han transcendit més detalls de l'incident, però s'investigarà per aclarir els fets. Tampoc no s'ha revelat la identitat de l'home.