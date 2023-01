Incendi en un habitatge a Sax / @EP

Un home d'edat avançada en l'incendi d'un habitatge declarat la nit passada en un habitatge a la localitat alacantina de Sax en què també va resultar ferida una dona amb cremades lleus, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.

El foc es va declarar cap a les 21.30 en aquest habitatge unifamiliar de res plantes, ubicat al carrer Gran Via d'aquesta localitat alacantina, per causes que s'estan investigant.

En arribar els equips de bombers, hi havia abundant flama i fum, que ja sortia per la porta i per les finestres i hi havia dues persones atrapades pel foc dins de la vivenda.

El primer que fan és rescatar una de les persones atrapades a l'habitatge per la finestra d'un pati des d'una primera planta fent servir l'escala corredissa. Tot i això, l'altra persona la van trobar ja morta.

L'habitatge va quedar totalment afectat per l'incendi que es va donar per extingit a les 22.45 hores, tot i que la intervenció no va acabar fins a les 23.23. Fins al lloc es van mobilitzar una unitat de comandament i prefectura; una bomba urbana pesada, una bomba rural pesada, una autoescala, així com un sergent, un caporal i set bombers dels parcs d'Elda i Villena.