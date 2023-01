Guàrdia Civil / @EP

La Guàrdia Civil ha investigat una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular sense el permís de conducció per la pèrdua total de punts i, a més, fer-ho de forma temerària al nucli urbà de la localitat de Quer (Guadalajara) .

Els fets que han motivat la investigació d'aquest individu passaven quan agents del Grup de Recerca i Anàlisi de Trànsit (GIAT) del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Guadalajara rebien la comunicació de diversos veïns de la localitat que havien vist diverses vegades un vehicle circulant de forma temerària, fent diversos derraps en una de les rotondes d'accés a la localitat, segons ha informat la Benemèrita en nota de premsa.

Practicades les investigacions corresponents, els agents han aconseguit identificar el presumpte autor dels fets, un home de 24 anys que no tenia el permís de conducció per la pèrdua total dels punts assignats.

Pels fets exposats, la Guàrdia Civil ha instruït les diligències policials corresponents, que han estat remeses al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia dels de Guadalajara