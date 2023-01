Façana de l'Audiència Nacional / @EP

El jutge de l' Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat aquest divendres presó incondicional per al jubilat de Miranda d'Ebre que va ser detingut aquest dimecres com a presumpte autor de l'enviament de cartes explosives a diverses institucions, entre les quals hi ha la Presidència del Govern.

A la interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 4 explica que encara que no hi ha indicis que l'investigat pertanyi ni col·labori amb cap banda o grup organitzat terrorista, les accions que objectivament se li imputen, el context en què es produeixen ( guerra d'Ucraïna) i els destinataris dels paquets evidencien que en el seu ànim hi és present "l'objectiu d'alterar greument la pau pública".

Indica que transmet el missatge que s'està "davant unes accions efectuades per persones vinculades a Rússia com a repressió cap als interessos d'Espanya i els Estats Units com a conseqüència del seu suport a Ucraïna davant l'ocupació russa", i afegeix que busca "obligar els poders públics del nostre país a abstenir-se del suport mostrat a favor d'Ucraïna davant de l'agressió russa".

La decisió del jutge va d'acord amb la petició de la fiscal de l'Audiència Nacional, Ana Noé, que interessava la presó provisional comunicada i sense fiança per a PGP, de nacionalitat espanyola i 74 anys, que s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del magistrat.

El jutge i el Ministeri Públic li atribueixen sis delictes de terrorisme --un per cada carta incendiària enviada--, dos agreujats per anar dirigides a membres del Govern. Aquests delictes anirien en concurs amb un delicte de fabricació, ús d'artefactes explosius, inflamables i incendiaris amb finalitat terrorista.

SIS CARTES EXPLOSIVES

El jubilat va remetre fins a sis cartes a finals del mes de novembre passat i principis de desembre a institucions com Presidència del Govern, Ministeri de Defensa o les ambaixades dels EUA i Ucraïna a Espanya. Es tracta d'una persona molt activa a les xarxes socials i amb coneixements tècnics i informàtics, segons han informat fonts del Ministeri de l'Interior i de la Policia Nacional. L'Ajuntament de Vitòria ha confirmat que va ser funcionari d'aquest consistori fins al 2013

L'arrestat, que va ser funcionari del consistori de Vitòria fins al 2013, residia en un petit habitatge al carrer del Clavell de Miranda d'Ebre, on especialistes de la Policia Nacional van portar a terme aquest dimecres un registre.

El Ministeri de l'Interior ha subratllat que la investigació ha estat molt "complexa i laboriosa", i ha afectat diverses províncies d'Espanya. Les diligències han pogut determinar que tots els enviaments de les sis cartes es van fer des de la ciutat de Burgos.

L'ENVIAMENT DE NOVEMBRE

El 24 de novembre passat va ser detectada una carta amb material explosiu dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez , que havia estat remès per correu postal ordinari. Els serveis del Departament de Seguretat de Presidència del Govern van detectar la carta en les tasques de cribratge i filtratge de la correspondència.

Cinc cartes similars més, per les seves característiques i contingut, van arribar a l'Ambaixada d'Ucraïna ia l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid, a l'empresa Instalaza a Saragossa, al Centre de Satèl·lits de la Unió Europea ubicat a la Base Aèria de Torrejón i al Ministeri de Defensa. Un vigilant de seguretat de l?Ambaixada d?Ucraïna va resultar ferit per l?explosió d?un dels artefactes.

El 3 de gener passat el jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'enviament d'aquesta sèrie de cartes explosives va acordar obrir una nova línia de recerca a la causa per dur a terme una sèrie de indagacions de caràcter tecnològic.