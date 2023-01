Arxiu - Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna a 15 anys de presó que es va imposar a un home per agredir sexualment el seu fill de forma continuada i amb intimidació des que tenia 12 anys fins als 17 en considerar que la redacció de la llei del 'només sí que és sí' no és més favorable per a ell.

Els magistrats han explicat que en aquest cas la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual no és més beneficiosa per al condemnat, perquè la pena que se li va imposar amb el Codi Penal anterior també es pot imposar amb la redacció actual de la norma i perquè després de la reforma penal correspondria agreujar la pena de privació de pàtria potestat i elevar la inhabilitació especial per exercir qualsevol professió o ofici en contacte amb menors.

Així, en una sentència, la Sala Penal ha desestimat el recurs de cassació que va presentar l'home contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia que va confirmar la decisió de l'Audiència de la Corunya de condemnar-lo a 15 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual.

Els tribunals gallecs van considerar pertinent imposar la que era la pena màxima prevista al Codi Penal abans de la reforma per als delictes d'agressió sexual. A petició del condemnat, el Suprem ha estudiat el cas per determinar si se li devia aplicar o no de manera retroactiva la reforma penal impulsada per la llei del 'només sí que és sí'.

Els magistrats han explicat que els fets declarats provats encaixen en la nova redacció del text legal, i per això han descartat fer una reavaluació de la pena o plantejar una aplicació retroactiva de la norma i han acordat mantenir la pena de 15 anys.

DES DELS 12 ANYS FINS ALS 17



Segons consta a la sentència, els fets es remunten al 2013, quan el condemnat "va començar a realitzar múltiples tocaments de caràcter sexual al seu fill, que aleshores tenia 12 anys".

Les agressions van tenir lloc al domicili a la Corunya en què tots dos vivien amb la mare i dos germans del menor, almenys "una o dues vegades per setmana", quan estaven tot sol perquè la mare sortia de casa per treballar.

El condemnat va crear un "clima de dominació i por" que va fer cedir el menor en nombroses ocasions fins al 2016. A partir del 2017 i fins al 2019, les agressions van anar a més, atès que el pare va aconseguir "manejar-lo amb facilitat, fent-lo creure que era un secret entre ells i ningú ho podia saber”.

El menor "va començar a ser conscient" de les agressions quan va fer els 14 anys, però per por no es va rebel·lar. No va ser fins a una agressió de la que va ser víctima quan tenia 17 anys que va sortir de casa i, "amb el suport de la seva nòvia", va decidir explicar a la seva mare tot el que havia passat aquella tarda.

Després de parlar amb la seva mare, es va sotmetre a unes anàlisis biològiques que van confirmar l?agressió sexual comesa aquell dia pel seu pare. "A causa de la situació viscuda, el menor ha patit trastorns físics, emocionals, dificultats de concentració, disminució del rendiment escolar i interacció social".