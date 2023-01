Nadó, Granada @ep

El cos sense vida d'un nadó ha estat localitzat aquest divendres al matí per un particular en un camí de terra a la barriada del Fargue, a Granada capital, segons han confirmat fonts del Cos Nacional de Policia, que s'ha fet càrrec de la investigació.



Ha estat un particular que caminava pel Camí de la Barrera el que, cap a les 11.00 hores, ha vist el que semblava un nadó envoltat de mantes i ha alertat el 112, segons ha informat a Europa Press aquest servei coordinador d'emergències, que ha alertat la Policia Nacional, Policia Local i els serveis sanitaris del 061, que ha enviat un equip mèdic a la zona.



Ja al lloc han comprovat que el nadó, del qual no han transcendit si presenta algun signe visible de violència, estava mort, per la qual cosa s'ha activat el protocol judicial. El cos del nen serà sotmès a una autòpsia per determinar la causa exacta de la mort, segons necessiten les fonts.



Un cas similar, salvant les distàncies ia l'espera que del que transcendeixi d'aquesta investigació, es va produir el gener del 2018, quan una nounada va ser trobada a l'abocador d'Alhendín, un cas pel qual va ser jutjada i posteriorment condemnada la mare de la petita a 25 anys de presó per assassinat.