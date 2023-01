Chance Sèneca

Un home de Louisiana, Estats Units, passarà 45 anys en una presó federal després de declarar-se culpable de diversos càrrecs per segrestar, intentar matar i desmembrar un home homosexual que va conèixer en una aplicació de cites, segons un comunicat del Departament de Justícia dels EUA UU.

L'home, Chance Seneca, de 21 anys, va fer un "pla durant mesos" per trobar i assassinar persones LGBTQ, diu el comunicat del Departament de Justícia.

L'inquietant pla de Seneca va començar el 2020 quan va fer servir l'aplicació de cites LGBTQ Grindr per trobar un objectiu masculí per matar i desmembrar. Després de conèixer un home identificat com a "HW", Seneca es va reunir amb la víctima. Després va portar HW a una casa aïllada, el va emmanillar i el va amenaçar amb una arma.

Seneca després va procedir a intentar matar i desmembrar HW, segons el comunicat. De fet, va utilitzar "diversos mètodes per intentar assassinar-lo". Se'n va anar després de creure erròniament que HW estava mort.

Quan va ser detingut i interrogat, Sèneca va admetre davant la policia que fantasiejava específicament amb matar i menjar-se homes homosexuals , inspirat en l'assassí en sèrie Jeffrey Dahmer. Segons els informes, també va dir a les autoritats que planejava continuar matant fins que l'atrapessin o se suïcidés.

"Aquesta fascinació el va portar a passar mesos dissenyant un esquema d'assassinat i segrest que reflectia els assassinats d'homes homosexuals comesos pel notori assassí en sèrie Jeffrey Dahmer", diu la declaració del Departament de Justícia. "Sèneca també tenia la intenció de menjar i preservar els cossos de les seves víctimes, com ho havia fet Dahmer", afegeixen.

La víctima, HW, va parlar després del seu gairebé assassinat i li va dir al canal KATC3 que s'estava "mantenint fort" i que no "deixaria que aquest incident l'afectés".

Va explicar el que havia passat aquella nit. "Part [i el que recordo és que em vaig estirar per treure una mica de la meva bossa. Va ser llavors quan vaig sentir que una corda s'enrotllava al voltant de la meva gola i va començar a tirar de mi cap enrere".

La víctima va dir que es va despertar en un hospital, i encara té cicatrius als canells on Sèneca va intentar desmembrar-lo. "Els fets d'aquest cas són realment impactants, i la decisió de l'acusat d'atacar específicament els homes homosexuals és un recordatori inquietant dels prejudicis i perills únics que enfronta la comunitat LGBTQ+ actualment", va dir la fiscal general adjunta Kristen Clarke de la Divisió de Drets Civils del Departament de Justícia, que també va estar involucrada en el cas contra Sèneca.

Tot i que el seu cas federal s'ha tancat, Seneca encara enfronta un càrrec d'intent d'assassinat en segon grau en un tribunal estatal.