Després del succés es va acordonar la zona. Foto: Twitter (@izzorv6)

Un home ha mort aixafat mentre treballava en un vàter públic del West End de Londres. La víctima va patir greus lesions per esclafament quan el bany li va caure a sobre i encara que els serveis d'emergència van aconseguir treure'l després, ja era massa tard i no van poder fer res per salvar-li la vida.

A banda dels serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets policies i una unitat aèria per si calia fer un trasllat ràpid a un recinte hospitalari.