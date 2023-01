Luka Magnotta en una fotografia de llavors

Luka Magnotta es guanyava la vida com a actor porno i taxi boy bisexual. A més gravava vídeos en què maltractava animals i els pujava a Youtube.

El maig de 2012, va assassinar un estudiant universitari anomenat Jun Lin, va tallar el seu cos i va enviar les seves extremitats per correu a tot Canadà, després va compartir un vídeo en línia dels seus crims titulat “un llunàtic, un picagel”. A les imatges, d'uns 11 minuts, l'actor porno es va gravar a si mateix tallant a trossos Jun Lin. Magnotta va violar el cos de Lin i una versió estesa de les imatges a què va tenir accés la policia va revelar que va menjar parts del càdaver de la víctima.

Amb molt pocs dies de diferència, diverses parts de la víctima van aparèixer a diferents ciutats canadenques. Però en aquest cas, no es van trobar a prop de la casa de Magnotta.

El seu peu esquerre va ser descobert en un paquet embolicat pel correu, entregat a les oficines del Primer Ministre del Canadà, va ser interceptat per la guàrdia de la Casa de Govern. El paquet que portava la mà esquerra, mentrestant, va ser obert a una de les seus d'un partit polític d'aquell país.

Després del primer impacte, la policia no va trigar gaires dies a trobar l'assassí. Magnotta havia filmat tot el crim i ho havia pujat a Internet.



Pel peu i la mà dreta de la seva víctima, Magnotta havia triat un destí molt més truculent. Aquestes parts del cos de Jun Lin van arribar a dues escoles primàries plenes de nens a Vancouver .

Les escoles estaven començant el dia quan les directores dels establiments van trobar els paquets. Havien llegit les notícies i vist a la televisió el cas del esquarterador de Mont-real. Tot i així, mai no van imaginar l'horror que viurien. Per sort, els nois no van arribar a veure les restes de la víctima.