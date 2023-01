Camp Municipal de Pedro Hidalgo / Ajuntament de les Palmes de Gran Canària

L'entrenador del Firgas va rebre una punyalada després de l'enfrontament del seu equip contra el Pedro Hidalgo B , un xoc corresponent a Segona Regional. El partit va finalitzar cap a les 20 hores, i quan l'equip visitant ja es disposava a anar a casa seva, quatre individus van saltar al terreny de joc amb l'objectiu d'agredir membres del conjunt del Firgas.

Un dels agressors portava una navalla per agredir el preparador físic de l?equip, però Daniel José Travieso, l?entrenador del Firgas, es va interposar per impedir l?apunyalament. No obstant, la ganivetada se'l va emportar ell a la mà.

Un jugador de l'equip visitant també va rebre un cop a la cervical pel qual va necessitar atenció mèdica. Dos futbolistes més es van dirigir a l'Hospital Santa Catalina després d'haver rebut diversos cops de diferent consideració.

A l'estadi del Pedro Hidalgo hi van anar diverses patrulles de la Policia Nacional i la Policia Local, juntament amb una ambulància de suport vital bàsic del Servei d'Urgències Canari (SUC).

Quan van veure l'arribada dels agents, els quatre individus van sortir corrents sense que els hagin pogut identificar de moment.