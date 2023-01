Pistola / Freepik

Almenys vuit persones han mort i tres més han resultat ferides aquest diumenge en un tiroteig que s'ha produït durant la celebració d'una festa d'aniversari a la ciutat de Gqeberha, província de Cap Oriental, Sud-àfrica .

Les autoritats han informat al principi de la mort de set persones, després que dos homes armats ingressessin a la nit en un domicili, on van començar a disparar als assistents de la celebració.

No obstant, una de les víctimes ha sucumbit les ferides després de ser traslladada a l'hospital. A més, el propietari de la vivenda es troba entre les víctimes mortals.

El portaveu de la policia provincial, el coronel Priscilla Naidu, ha informat que s'ha iniciat una persecució dels sospitosos, així com una investigació sobre les circumstàncies de l'atac.

"No s'han realitzat arrestos en aquesta etapa i encara no s'han establert les identitats de les víctimes mortals i ferits", ha indicat Naidu, tal com recull el portal sud-africà IOL.