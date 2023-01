L'actriu Jedet a la catifa vermella dels Premis Ferotge / @EP

L'actriu espanyola Jedet va patir una presumpta agressió sexual per part del productor espanyol Javier Pérez Santana a la festa posterior a la gala dels Premis Feroç 2023. Els suposats fets van passar entre les 04.00 i les 06.00 hores d'aquest diumenge, a l'Espai Ebre de la capital aragonesa, on se celebrava la festa. La Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional està investigant els fets.

Alhora, fonts policials han indicat que hi ha un segon home a què s'investiga per una altra presumpta agressió sexual. Des de l' Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE) han emès un comunicat manifestant la seva "repúdia" i indicant que "condemna rotundament les agressions sexuals que s'han denunciat a la festa posterior a la gala dels Premis Feroç 2023".

"L'equip de seguretat de l'esdeveniment va intervenir només saber del fet, aïllant els agressors i assistint les víctimes", han apuntat al document, en què han assenyalat que es va sol·licitar presència policial "de forma immediata", que s'han fet càrrec de les denúncies.

Un cop s'aclareixi els fets, els presumptes autors d'aquest fet lamentable seran vetats dels Premis Feroç i de totes les activitats organitzades per l'AICE”, han assegurat.

El productor va passar a disposició judicial diumenge a la tarda, però ja es troba en llibertat.

TOCAMENTS I ASSETJAMENT

El productor de Mi buit i jo va ser detingut després que Jedet i un altre home, la identitat del qual encara no ha transcendit, denunciessin haver patit tocaments i assetjament per part de Javier Pérez Santana. La policia només va detenir Santana, ja que encara era al recinte, però també hi hauria un segon home sospitós i que acompanyava a la festa el suposat agressor.

El Periódico d'Aragó va informar que aquesta segona persona es tractava d' Adrián Silvestre , el director de la pel·lícula nominada que produïa la companyia de Pérez Santana.