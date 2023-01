La Fiscalia demana nou anys de presó per un presumpte delicte d'integració en organització terrorista per a Abdelmajed Abdelbary , un raper britànic a qui acusa de ser líder d'una "cèl·lula" de l'Estat Islàmic que es finançava amb estafes bancàries i que buscava "consolidar" el califat islàmic a Espanya.

Arxiu - L'Audiència Nacional està pendent de fixar la data del judici. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

Abdelmajed Abdelbary, que està pendent de ser jutjat a l'Audiència Nacional, va acaparar titulars el 2015, quan el diari britànic 'The Daily Mail' va informar que havia deixat la seva vida de raper al Regne Unit per unir-se a les files de l'Estat Islàmic i de que el seu pare havia estat condemnat als Estats Units a 25 anys de presó per conspirar en els atemptats que van tenir lloc el 1998 contra ambaixades a l'Àfrica.

Ara, Abdelmajed Abdelbary s'enfronta a una petició de nou anys de presó, en què el Ministeri Públic també dirigeix la seva acusació contra dos individus més --Abderrezak Seddiki i Kossaila Chollouah-- per als que demana penes de vuit i set anys de presó. Tots tres van ser detinguts l'abril del 2020 i des de llavors han estat a la presó provisional.

Segons el relat de 19 folis de la Fiscalia, tots tres "formaven part d'un grup que assumeix i participa dels mitjans i procediments violents propis de l'organització Estat Islàmic amb l'objectiu final de consolidar un califat islàmic regit per l'Alcorà i la Xaria ".

Fonts jurídiques han confirmat que l'acusació popular que exerceix Dignitat i Justícia ha sol·licitat les mateixes penes de presó que la fiscalia.

CREACIÓ DE LA "CÈL·LULA"



Segons el relat del Ministeri Públic, Abdelbary es va traslladar l'agost del 2013 des del Regne Unit fins a Síria per "combatre a favor de l'Estat Islàmic" . Va viatjar acompanyat d'un amic i "tots dos es van integrar a l'Exèrcit d'Al-Furqan, facció terrorista d'Al-Qaida".

La Fiscalia assegura que un any més tard Abdelbary va reconèixer als seus comptes de Twitter i de Facebook "pertànyer a l'Estat Islàmic" i va publicar "una imatge d'ell mateix sostenint el cap d'una persona en una plaça de Raqqa, Síria".

Entre 2015 i 2020, Abdelbary hauria format una "cèl·lula" amb Abderrezak S. i Kossaila C., "una estructura criminal amb vocació de permanència en el temps, dins la qual es reparteixen una sèrie de rols i funcions per tal de cometre estafes bancàries mitjançant el sistema conegut com a carding, que els permetia finançar les seves activitats terroristes".

Segons recull el fiscal de l'Audiència Nacional José Perals al seu escrit, "Abdelmajed Abdelbary liderava el grup adquirint a la Darkweb dades financeres robades prèviament".

ARRIBADA A ESPANYA EL 2020



El Ministeri Públic assegura que no va ser fins a "principis del 2020" quan els tres acusats "van preparar la seva introducció" a Espanya amb "la finalitat de mantenir la cèl·lula integrant de l'organització Estat Islàmic" . La policia estava al corrent i va establir un mecanisme de control sobre les possibles arribades d'embarcacions il·legals a territori espanyol.

"La nit del 13 al 14 d'abril del 2020 els acusats van arribar a Espanya a bord d'una embarcació procedents d'Algèria, introduint-se al nostre país de manera il·legal, concretament en algun punt del Parc Natural de Cap de Gata a la província d'Almeria ", assenyala la Fiscalia.

Al cap de dos dies, els tres acusats van llogar un pis de lloguer turístic en què la Policia va practicar l'entrada i el registre i va procedir a la detenció de dos. En aquella actuació van confiscar quatre telèfons mòbils, un ordinador, una cartera, dues ronyoneres i un pendrive.

Segons consta a l'escrit de la Fiscalia, als dispositius incautats hi havia imatges relatives a transaccions de criptomonedes, captures de pantalles de "targetes de crèdit de propietat aliena", imatges de visats i documentació falsa, d'"armes de foc aparentment reals", entre d'altres.

A més, entre els documents registrats als mòbils figurava una autorització de caràcter religiós a nom d'Ahmed Mohammad Al-Oulabi (nom fals que va donar Abdelbary en el moment de la seva detenció).

El Ministeri Públic sosté que aquest document l'autoritzava a "difondre els ensenyaments continguts al llibre 'Al muqadima Al Ajurrumiya'", un llibre del segle XIII de gramàtica àrab. Segons precisa, "no conté un biaix religiós radical, i seria útil per recolzar una persona que busqués un paper com a imant o orientador religiós".