Nadó @unsplash

Un pare que va colpejar el cap del nadó deixant-lo amb lesions cerebrals fatals després d'enfadar-se perquè estava plorant ha estat declarat culpable d'assassinat. A Leon Mathias, de 34 anys, se li va dir que esperés una sentència de presó "inevitable" per matar el seu fill Hunter, de nou setmanes, cosa que, segons els fiscals, va passar quan es va enfadar amb el seu plor.

Durant un judici de quatre mesos, a Mathias de Stonebridge Lane, Great Houghton ( Regne Unit ), el pare va negar haver assassinat el seu fill i li va dir al jurat que havia intentat salvar la vida de Hunter després que sobtadament va deixar de respirar durant un bany.

Va dir que es va ficar a la banyera amb el seu fill la nit del 30 de novembre del 2018, mentre la seva parella, Becky Higginbottom, estava a baix.

Tot i això, el fiscal Robert Smith va dir al Tribunal de la Corona de Sheffield que Mathias havia assassinat el seu fill, possiblement després que va perdre els estreps amb el plor del nadó. Un examen post-mortem va revelar hematomes al cuir cabellut de Hunter, cosa que encaixava amb una lesió per impacte al cap.

Les exploracions també van mostrar tres fractures d?extremitats inferiors. Es creu que una va passar en el moment de la lesió al cap, i les altres dues van passar dies abans.

Els experts creuen que aquestes lesions estaven estretament associades a sacsejar un nen, torçar les extremitats o balancejar-lo agafat per les cames.

El nen de nou setmanes va ser portat a l'Hospital General del Districte de Barnsley, on el personal de l'hospital va lluitar per reanimar-lo, però no va ser possible i el van declarar mort al lloc.