Foto d'arxiu d'un accident / @EP

Una nena ha sobreviscut de manera miraculosa després que un conductor ebri l'atropellés i sortís volant per la finestra d'una oficina. Aquest succés ha tingut lloc a Columbia , quan Maria Luiza va ser atropellada per un vehicle negre mentre jugava al carrer.

El cotxe es va desviar bruscament de la carretera cap a la vorera, on inicialment va xocar contra una moto i el propietari de 60 anys. Seguidament, el vehicle xoca contra un test on Maria estava jugant, impulsant-lo a gran velocitat contra la finestra de l'oficina que hi havia al darrere.

El pare va córrer dins de l'edifici per ajudar la seva filla, que es trobava dins de la runa però amb vida. Només va tenir unes ferides lleus als braços, les cames i una de les seves orelles. El motorista atropellat va ingressar a l'hospital amb una possible fractura de fèmur.

Els bombers locals i la policia militar van anar al lloc, on el conductor va ser detingut per donar positiu a la taxa d'alcoholèmia (0,95 mg/l). Un portaveu de la policia va revelar que possiblement el conductor es va quedar adormit al volant en el moment de l?accident.