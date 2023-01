Presó - Recurs UNSPLASH

Un tribunal de Kerala ( Índia ) va condemnar dilluns un home a tres cadenes perpètues per violar repetidament i deixar embarassada la seva filla menor a Malappuram. L'acusat va ser acusat de delictes de violació, agressió sexual agreujada i agressió sexual amb penetració, així com intimidació de la víctima en virtut del Codi Penal de l'Índia i de la Llei de Protecció de Nens contra Delictes Sexuals (POCSO).

El jutge del Tribunal Especial de Via Ràpida de Manjeri, Rajesh K, va condemnar l'home i va ser sentenciat a tres cadenes perpètues pels delictes sota la Llei POCSO.

Segons el fiscal especial (SPP) A Somasundaran, "el tribunal va ordenar que romangui a la presó per la resta de la seva vida natural".

En donar detalls del cas, el fiscal va dir que el primer incident de violació va tenir lloc el març del 2021 quan no hi havia ningú a casa. La llavors nena de 15 anys tenia classes en línia a causa de la pandèmia de Covid-19 i estava estudiant quan el seu pare la va arrossegar a la seva habitació i la va violar mentre no hi havia ningú a casa, va dir el fiscal. Quan la víctima s'hi va oposar, va amenaçar de matar la seva mare.

Quan es van reprendre les classes físiques el novembre del 2021, la víctima va començar a assistir a l'escola i durant aquell temps va presentar alguns dolors abdominals pel que va ser portada al metge, però no es va descobrir res. Després d'una altra observació el gener del 2022, van descobrir que estava embarassada. La policia va detenir el pare des d'aquell moment.

Es va interrompre mèdicament l'embaràs de la víctima i es van recollir mostres d'ADN del fetus, la nena i el seu pare. L?anàlisi d?ADN va demostrar que el pare de la nena era el detingut, va dir la fiscal. L'evidència d'ADN juntament amb les declaracions de la víctima i la mare van ser vitals per condemnar l'acusat.